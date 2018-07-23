Из Стены Плача выпал камень

На следующий день после массовых молитв у Стены плача в Израиле со стены старинной постройки выпал огромный камень. Он упал рядом с женщиной, которая молилась в одиночестве.
Жертв и пострадавших нет.
Происшествие случилось не на центральном участке стены, а на участке "Езрат Исраэль", отведенном для молитв сторонников реформистского иудаизма.
Сотрудники израильского Управления древности оцепили место падения камня и занимаются оценкой причиненного ущерба.
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