Из Стены Плача выпал камень

На следующий день после массовых молитв у Стены плача в Израиле со стены старинной постройки выпал огромный камень. Он упал рядом с женщиной, которая молилась в одиночестве.

Жертв и пострадавших нет.

Происшествие случилось не на центральном участке стены, а на участке "Езрат Исраэль", отведенном для молитв сторонников реформистского иудаизма.

Сотрудники израильского Управления древности оцепили место падения камня и занимаются оценкой причиненного ущерба.