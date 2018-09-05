Из-за непогоды в аэропорту Китая застряли 9 тыс. пассажиров

5 сентября, Чэнду /БЕЛТА - Синьхуа/. Из-за непогоды в международном аэропорту Шуанлю города Чэнду, административного центра провинции Сычуань на юго-западе Китая застряли около 9 тыс. пассажиров.
Утром 5 сентября в районе аэропорта прошла гроза, а также обрушился дождь с грозой. В первой половине дня несколько раз закрывались обе взлетно-посадочные полосы аэропорта.
По состоянию на 12.00 по местному времени 30 прибывающих рейсов были перенаправлены в другие аэропорты, 34 рейса отменены и еще 98 задержаны.
Аэропорт все еще находится во власти непогоды. В связи с этим число отмененных и задержанных рейсов, как ожидается, возрастет.-0-
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