Израиль атаковал в Сирии десятки иранских военных объектов

10 мая, Тель-Авив /БЕЛТА - ТАСС/. Израиль атаковал десятки иранских военных объектов в Сирии в ответ на ракетный обстрел. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля в распространенном в четверг коммюнике.

"Армия обороны Израиля атаковала десятки военных объектов, принадлежащих иранским силам "Аль-Кудс", на территории Сирии", - отмечается в документе. Также отмечается, что все израильские самолеты, участвовавшие в нанесении ударов по целям, вернулись на базы. "Все наши самолеты безопасно вернулись на базы", - говорится в документе.

В свою очередь официальный представитель Армии обороны страны Джонатан Конрикус сообщил журналистам, что Израиль проинформировал Россию перед нанесением ударов в Сирии.

"Израиль проинформировал Россию перед ударами в Сирии", - сказал он. Между военными Израиля и РФ с 2015 года налажен механизм по деконфликтизации.-0-