Израиль нанес удары по военным объектам ХАМАС в секторе Газа

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Израильские военные атаковали 68 объектов палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом говорится в сообщении израильской армии в Twitter, передают информагентства.

"За последние несколько часов армия действовала с большой силой против террористических целей движения ХАМАС. Изначально были атакованы восемь целей огнем танков и самолетов, затем истребители поразили еще 60 военных объектов", - говорится в сообщении. Отмечается также, что причинен значительный урон военному, логистическому и командному потенциалу ХАМАС, жертвами бомбардировок стали по меньшей мере три боевика.

Обстрел был осуществлен в ответ на гибель израильского солдата, попавшего накануне под снайперский огонь на границе анклава, и в связи с другой террористической деятельностью движения ХАМАС в районе разделительного ограждения.-0-