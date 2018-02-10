Израильский истребитель F-16 разбился на севере страны

10 февраля, Тель-Авив /БЕЛТА - ТАСС/. Израильский истребитель F-16 разбился в субботу на севере Израиля, пилоты спасены. Об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус.

"Армия обороны Израиля нанесла удар по иранскому контрольному пункту, откуда был направлен беспилотный летательный аппарат в израильское воздушное пространство, - написал Джонатан Конрикус в Twitter. - Массивный залп ПВО Сирии, один истребитель F-16 разбился в Израиле, пилоты в безопасности". Он добавил, что "ответственность за грубое нарушение суверенитета Израиля лежит на Иране".

"Точные попадания по иранскому пункту контроля БПЛА в Сирии подтверждены", - позднее указал Джонатан Конрикус.

По данным поступившего в представительство ТАСС коммюнике пресс-службы Армии обороны Израиля, по истребителю F-16 сирийскими ПВО были запущены несколько зенитных ракет.

"Израильские ВВС нанесли удары по элементам системы запуска иранских летательных аппаратов на территории Сирии, во время атаки несколько зенитных ракет были выпущены по самолету ВВС Израиля, - сообщили военные. - Пилоты одного из самолетов покинули воздушное судно в соответствии с процедурой, летчики приземлились на территории Израиля и были доставлены в больницу для лечения". "Начато расследование инцидента", - добавили в армейской пресс-службе.

Один из пилотов истребителя получил тяжелые ранения во время катапультирования, ему потребовалась медицинская помощь. Родственники пилота оповещены о случившемся, отметили военные.

"Армия обороны Израиля рассматривает иранское нападение и сирийский ответ (зенитными ракетами) как серьезные и незаконные нарушения суверенитета Израиля, - говорится в коммюнике армейской пресс-службы. - Армия держит события под контролем и полностью готова к дальнейшим действиям в зависимости от оценок ситуации и необходимости".

Ранее в субботу израильский вертолет сбил иранский беспилотный летательный аппарат, вторгшийся в воздушное пространство страны из Сирии. "Боевой вертолет успешно перехватил иранский БПЛА, который был запущен из Сирии и проник в Израиль, - сообщили военные. - Аппарат был идентифицирован системами воздушной обороны на ранней стадии и находился под наблюдением до перехвата". Армия обороны Израиля ответила ударом по иранским объектам в Сирии. В ведомстве подчеркнули, что продолжат "действовать против любых попыток проникновения в израильское воздушное пространство и будут решительно пресекать любые попытки нарушения израильского суверенитета".-0-