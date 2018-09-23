Япония осуществила запуск грузового корабля Kounotori 7 к МКС

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Япония провела запуск тяжелой ракеты H-2B с беспилотным космическим кораблем Kounotori 7 ("Аист-7"), который доставит на Международную космическую станцию грузы и экспериментальное оборудование. Прямую трансляцию запуска 23 сентября вело Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA). Первоначально запуск беспилотного космического корабля был назначен на 11 сентября, но несколько раз откладывался по техническим причинам.

На борту Kounotori 7 находится 6 т грузов, необходимых для поддержания жизни экипажа, а также новые литий-ионные батареи - главный источник энергии на станции. Kounotori 7 также должен доставить на станцию два микроспутника Stars-me. Это аппараты кубической формы с гранью 10 см, которые соединены между собой 10-метровым стальным тросом, по которому движется капсула с мотором и камерой. Это оборудование будет выпущено в открытый космос.-0-