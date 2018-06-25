Япония предлагает разработать международную стратегию по борьбе с пластиковым мусором

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Японии выступило с предложением выработать международную стратегию по борьбе с пластиковым мусором в Мировом океане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление генерального секретаря Кабинета Министров Японии Ёсихидэ Суга.
Япония хочет возглавить мировое движение по борьбе с пластиковым мусором, в том числе за счет формирования международной стратегии по переработке пластика.
Премьер-министр Синдзо Абэ уже затрагивал эту тему на саммите G7 в Канаде, так как Япония регулярно сталкивается с проблемой пластиковых отходов в своих водах.
Ранее в 2018 году группа немецких ученых выявила рекордные концентрации микпропластика во льдах Арктики. Также было установлено, что микропластик повсеместно присутствует на поверхности Мирового океана.
Впервые термин "микпропластик" был употреблен в 2004 году британским биологом Ричардом Томпсоном. Гранулы такого размера не отсеиваются очистными сооружениями. Попадая в воду, пластик быстро впитывает токсичные вещества, становясь опасным для обитателей водного мира. По информации "Гринпис", пластик составляет более 80% общего объема мусора в Мировом океане, от содержащихся в нем токсинов ежегодно погибают свыше 1 млн морских птиц, а также сотни тысяч животных.
В 2019 году в японском городе Осака пройдет саммит G20.-0-
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