Японский турист скончался при подъеме на Пизанскую башню

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Турист из Японии умер, поднимаясь на смотровую площадку Пизанской башни, сообщают информагентства.
63-летний японец, находившийся в компании своих соотечественников, поднимался по лестнице на вершину знаменитого сооружения, в котором насчитывается восемь этажей. Достигнув четвертого, мужчина внезапно почувствовал недомогание.
На помощь пострадавшему прибыли пожарные, которые спустили туриста вниз. Медики произвели реанимационные мероприятия, однако спасти японца не удалось. Вход в главную достопримечательность Пизы был закрыт на время происшествия.
В настоящий момент причина смерти туриста устанавливается.-0-
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