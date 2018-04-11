Японский турист скончался при подъеме на Пизанскую башню

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Турист из Японии умер, поднимаясь на смотровую площадку Пизанской башни, сообщают информагентства.

63-летний японец, находившийся в компании своих соотечественников, поднимался по лестнице на вершину знаменитого сооружения, в котором насчитывается восемь этажей. Достигнув четвертого, мужчина внезапно почувствовал недомогание.

На помощь пострадавшему прибыли пожарные, которые спустили туриста вниз. Медики произвели реанимационные мероприятия, однако спасти японца не удалось. Вход в главную достопримечательность Пизы был закрыт на время происшествия.

В настоящий момент причина смерти туриста устанавливается.-0-