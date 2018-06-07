Японский зонд достигнет 27 июня астероида Рюгу для взятия образцов пород

7 июня, Миснк /Корр. БЕЛТА/. Японский космический зонд "Хаябуса-2" приблизится 27 июня к астероиду Рюгу, чтобы после детального изучения взять образцы пород, сообщает ТАСС со ссылкой на Японское агентство аэрокосмических исследований.

Некоторое время зонд будет находиться на расстоянии 20 км от астероида, исследуя его поверхность и траекторию вращения. После анализа полученных данных планируется посадить зонд на астероид для взятия образцов пород.

Астероид Рюгу сейчас находится между Землей и Марсом. Его диаметр составляет 900 м. Зонд "Хаябуса-2" был запущен к астероиду в декабре 2014 года. Получив образцы пород, аппарат должен вернуться на Землю.

Ученые надеются найти на астероиде следы воды и органических веществ, что может помочь в разгадке тайны распространения жизни во Вселенной.-0-