Японцам запретят играть в казино чаще трех раз в неделю

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Японии намерены запретить своим гражданам играть в казино чаще трех раз в неделю, сообщает ТАСС.
В документе, представленном сегодня на рассмотрение комиссии правящей Либерально-демократической партии, в частности, предлагается позволить жителям Японии играть в казино не чаще трех раз в неделю и не более 10 раз в четыре недели.
Контролировать частоту посещения казино предполагается с помощью удостоверений личности в виде пластиковой карточки с электронным чипом: они имеются у граждан страны и длительно проживающих в ней иностранцев.
Правительство Японии также намерено рассмотреть вопрос о введении платы за право посетить казино.
В ближайшее время в Японии планируется открыть ряд новых игорных заведений для поощрения туризма и повышения доходов не слишком развитых регионов. Ограничение на посещение казино призвано стать мерой против распространения среди населения болезненной привязанности к азартным играм.-0-
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