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Южнокорейские поп-группы дадут два концерта в Пхеньяне

В мире 20.03.2018 | 12:13

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Южнокорейские группы, которые выступают в стиле K-Pop (Korean pop), дадут этой весной два концерта для жителей Пхеньяна, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство объединения Республики Корея.

Отмечается, что договоренность о проведении концертов была достигнута сегодня по итогам рабочей встречи представителей Сеула и Пхеньяна в пограничном пункте Пханмунчжом.

Пхеньян с 31 марта по 3 апреля посетят 160 артистов. В составе труппы - певец Чо Ен Пиль, группа Red Velvet, а также экс-участница группы Girls' Generation Сохён. Художественным руководителем труппы назначен Юн Сан - популярный певец и композитор. Концерты состоятся в Восточнопхеньянском Большом театре, рассчитанном на 1,5 тыс. зрителей, и Дворце спорта имени Чхон Чжу Ёна, вмещающем 12 тыс. зрителей.

В начале 2018 года наметилось потепление в отношениях между Сеулом и Пхеньяном. Представители КНДР приняли участие в Олимпиаде и Паралимпиаде в Республике Корея. Также была достигнута договоренность о проведении саммита лидеров двух стран в конце апреля.-0-

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Теги
КНДР, концерт, поп-музыка, Республика Корея
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