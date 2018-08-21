Кабул подвергся ракетному обстрелу во время церемонии с участием президента страны

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столица Афганистана Кабул подвергся сегодня утром ракетному обстрелу во время молитвенной церемонии с участием главы страны Ашрафа Гани, сообщает британское информагентство Reuters.

По данным полиции, несколько ракет упало рядом с президентским дворцом и зданиями посольств. Информация о пострадавших пока не поступала.

"Есть группы, которые продолжают насилие. Но ракетами они не могут остановить развитие в Афганистане", - сказал Ашраф Гани в ответ на ракетные обстрелы.-0-