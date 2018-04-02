Кандидат от партии "Гражданское действие" побеждает на выборах президента в Коста-Рике

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кандидат от правящей партии "Гражданское действие" Карлос Альварадо Кесада побеждает во втором туре выборов президента Коста-Рики, сообщают информагентства.
По данным избирательной комиссии этой страны, уже обработано более 90,6% бюллетеней для голосования. Альварадо Кесада заручился поддержкой 60,66% избирателей. Его соперник Фабрисио Альварадо Муньос - 39,34%.
Избранный глава государства приступит к своим обязанностям 8 мая на срок в четыре года.
В выборах президента Коста-Рики могли принять участие около 3,3 млн избирателей. Явка на выборах составила почти 67%.-0-
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