Кандидат от партии "Гражданское действие" побеждает на выборах президента в Коста-Рике

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кандидат от правящей партии "Гражданское действие" Карлос Альварадо Кесада побеждает во втором туре выборов президента Коста-Рики, сообщают информагентства.

По данным избирательной комиссии этой страны, уже обработано более 90,6% бюллетеней для голосования. Альварадо Кесада заручился поддержкой 60,66% избирателей. Его соперник Фабрисио Альварадо Муньос - 39,34%.

Избранный глава государства приступит к своим обязанностям 8 мая на срок в четыре года.

В выборах президента Коста-Рики могли принять участие около 3,3 млн избирателей. Явка на выборах составила почти 67%.-0-