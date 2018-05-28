Кандидат от правых и экс-мэр Боготы выходят во второй тур выборов президента Колумбии

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кандидат от правой партии "Демократический центр" Иван Дуке и экс-мэр столицы Колумбии Густаво Петро выходят во второй тур выборов президента Колумбии, сообщат ТАСС по результатам голосования, опубликованным Национальным управлением по записи актов гражданского состояния после обработки бюллетеней с 99,19% участков.

По этим данным, за Дуке проголосовали 39,11% избирателей. Его основного соперника, представляющего левую коалицию "Президент Петро", которая объединяет движение "Прогрессисты" и Альтернативное индейское и общественное движение, поддержали 25,1% избирателей.

Третье место в первом туре занял Серхио Фахардо, выдвигающийся от коалиции "Колумбия", в которую входят партии "Зеленый альянс", "Альтернативный демократический полюс" и политическое движение "Гражданский компромисс". За него проголосовали 23,77% избирателей.

Согласно колумбийскому законодательству, для победы по итогам первого тура кандидату необходимо набрать более половины голосов. Проведение второго тура, в котором примут участие два претендента, заручившиеся наибольшей поддержкой избирателей, запланировано на 17 июня.

Как отмечают наблюдатели, от того, кто станет следующим президентом Колумбии, может зависеть судьба мирного соглашения, которое правительство республики заключили с повстанцами из "Революционных вооруженных сил Колумбии" (РВСК) в ноябре 2016 года. Дуке неоднократно заявлял, что оно должно быть изменено. В частности, он считает, что бывшие члены РВСК должны понести наказание за нарушения закона, совершенные за время вооруженного конфликта. Петро выступает за сохранение соглашения.

Мир с РВСК положил конец кровавому конфликту, продолжавшемуся более полувека и унесшему более 250 тыс. жизней. Группировка полностью разоружилась, на ее основе было создано политическое движение.-0-