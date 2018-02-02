Карапетян: СЭЗ на армяно-иранской границе в Мегри - хорошая площадка для бизнеса стран ЕАЭС

2 февраля, Ереван /БЕЛТА - Арменпресс/. Свободная экономическая зона на армяно-иранской границе в Мегри является хорошей площадкой для бизнеса стран ЕАЭС, который заинтересован в выходе на иранский рынок. Об этом сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян на заседании Евразийского межправительственного совета.
"В конце прошлого года на армяно-иранской границе в Мегри начала действовать свободная экономическая зона. Полагаем, что данная СЭЗ является хорошей площадкой для бизнеса стран ЕАЭС, который заинтересован в выходе на иранский рынок. Мы очень открыты в этом плане и готовы сотрудничать не только на правах размещения капитала в свободной экономической зоне, но и совместного инвестиционного сотрудничества. Рассчитываем, что мультипликативный эффект от функционирования СЭЗ даст новый виток развитию наших экономик", - сказал Карен Карапетян.
Заседание Евразийского межправсовета состоялось сегодня в Алматы. По его итогам подписан ряд документов. Принято решение о проведении следующего заседания Евразийского межправительственного совета в апреле в России.-0-
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