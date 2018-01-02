Казахстан планирует построить новый нефтеперерабатывающий завод

2 января, Астана /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Казахстану нужен четвертый нефтеперерабатывающий завод, считает министр энергетики Канат Бозумбаев.

По его словам, уже создана соответствующая рабочая группа по изучению данного вопроса. А со следующего года планируется подготовка технико-экономического обоснования нового НПЗ. Как отметил министр, с 2019-го необходимо привлечь инвестора для финансирования проекта и приступить к строительству.

"Четвертый нефтеперерабатывающий завод Казахстану нужен. Это мое мнение. Мы сейчас уже поднимаем данный вопрос, ведь строительство завода - это дело не одного года. Спрос на горюче-смазочные материалы растет. По нашим прогнозам, примерно к 2022 году возникнет необходимость увеличения импорта нефтепродуктов. К этому времени четвертый завод уже должен быть построен. Мощностей существующих трех для удовлетворения растущего спроса будет недостаточно", - сказал Канат Бозумбаев.-0-