Казахстан планирует построить новый нефтеперерабатывающий завод

2 января, Астана /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Казахстану нужен четвертый нефтеперерабатывающий завод, считает министр энергетики Канат Бозумбаев.
По его словам, уже создана соответствующая рабочая группа по изучению данного вопроса. А со следующего года планируется подготовка технико-экономического обоснования нового НПЗ. Как отметил министр, с 2019-го необходимо привлечь инвестора для финансирования проекта и приступить к строительству.
"Четвертый нефтеперерабатывающий завод Казахстану нужен. Это мое мнение. Мы сейчас уже поднимаем данный вопрос, ведь строительство завода - это дело не одного года. Спрос на горюче-смазочные материалы растет. По нашим прогнозам, примерно к 2022 году возникнет необходимость увеличения импорта нефтепродуктов. К этому времени четвертый завод уже должен быть построен. Мощностей существующих трех для удовлетворения растущего спроса будет недостаточно", - сказал Канат Бозумбаев.-0-
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