Ким Чен Ын назвал санкции против КНДР разбойническими

17 августа, Сеул /БЕЛТА - Ренхап/. Лидер КНДР Ким Чен Ын жестко раскритиковал международные санкции в отношении северокорейского государства во время своей инспекции прибрежной туристической зоны Вонсан-Кальма на юго-востоке республики. Он также подчеркнул, что северокорейский народ продолжит оставаться сплоченным в борьбе против враждебных сил.

"Грандиозная кампания по строительству прибрежного туристического района в Вонсане демонстрирует нашу борьбу против враждебных сил, пытающихся задушить наш народ разбойническими санкциями и блокадой. Это смертный бой за защиту авторитета партии и плодотворная борьба за создание народного счастья", - приводит слова Ким Чен Ына агентство ЦТАК.

По его словам, "когда в это тяжелое время будет завершено такое крупномасштабное строительство, весь мир увидит единство и сплоченность партии, армии и народа".

Лидер КНДР также распорядился, чтобы проект был закончен в следующем году, к годовщине образования Трудовой партии Кореи (10 октября).

Минфин США 16 августа заявил о введении санкций против китайской, сингапурской и российской компании из-за их сотрудничества с КНДР в обход международных санкций. Ранее США ввели санкции против самой КНДР в связи с испытаниями ядерного оружия и баллистических ракет. Американская сторона ввела запрет на экспорт сырьевых товаров из КНДР, а также ограничила импорт нефти в северокорейское государство.

В ответ на подобный шаг КНДР призвала Республику Корея не следовать санкциям, так как такого рода политика вряд ли сможет улучшить отношения между странами в интересах корейского народа, а также не поможет в реализации договоренностей, достигнутых лидерами КНДР и Республики Корея в рамках декларации, подписанной сторонами 27 апреля.-0-