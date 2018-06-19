Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
19 июня 2018, Вт
+19°C
Переменная облачность EUR 2.3287
USD 2.0102
RUB 3.17
Главное
Заседание ВГС Союзного государства пройдет сегодня в Минске
Политика
Лукашенко подписал указ о мерах по реализации декрета о цифровой экономике
Президент
Своевременность выплаты зарплат в Минске необходимо взять на жесткий контроль - Кочанова
Регионы
Агрометеорологическая ситуация в центральных и восточных районах Беларуси улучшилась
Общество
Около 4 тыс. военнослужащих примут участие в параде войск 3 июля
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Реклама на сайте
Лента новостей
Жертвами авиакатасрофы на Мадагаскаре стали 5 человек
08:17 В мире
Трамп заявил о возможности введения новых пошлин на китайские товары на $200 млрд
08:09 В мире
"Экофорум" в Гомеле соберет около 250 участников
08:08 Регионы
Заявки на организацию Национальной кинопремии Беларуси принимаются до 17 июля
07:56 Культура
Фестиваль постановок для детей о пожарной безопасности планируют провести в Бресте
07:46 Регионы
Ким Чен Ын прибыл с визитом в Пекин
07:43 В мире
Заседание ВГС Союзного государства пройдет сегодня в Минске
07:36 Политика
В шведском Мальме два человека погибли в результате стрельбы
07:33 В мире
Футболисты России и Египта откроют программу второго тура чемпионата мира-2018
07:14 Спорт
Онлайн-конференция о перспективах развития финансового рынка в Беларуси пройдет сегодня на сайте БЕЛТА
07:09 Экономика
БЕЛТА презентует уникальные архивные фотографии каждого региона Беларуси
07:08 Общество
Картина дня: сколько футбольных болельщиков проследовало через Беларусь, собака-спасатель и туристический налог в Вильнюсе
06:53 Общество
В поселке Краснокаменское Красноярского края загорелся жилой дом
00:58 В мире
Самолет сборной Саудовской Аравии по футболу загорелся в воздухе
00:27 В мире
Государство поддержит 300 сельхозорганизаций в расчетах за технику МАЗ и МТЗ
00:05 Президент
Сбои в работе YouTube зафиксированы по всему миру
Вчера 23:59 Технологии
Несколько выстрелов прозвучало в шведском городе Мальме
Вчера 23:32 В мире
Брестское "Динамо" прервало ничейную серию в футбольном чемпионате Беларуси
Вчера 23:15 Спорт
Дубль Харри Кейна принес победу футболистам Англии над Тунисом на ЧМ в России
Вчера 23:00 Спорт
Иосиф Кобзон госпитализирован
Вчера 22:29 Культура
Все новости
Темы
Чемпионат мира по футболу-2018 в России Чемпионат мира по футболу-2018 в России
Чемпионат Беларуси по футболу-2018 Чемпионат Беларуси по футболу-2018
День Независимости День Независимости
Ограничение поставок белорусской продукции в Россию Ограничение поставок белорусской продукции в Россию
Год малой родины Год малой родины
Кадровые решения Президента Кадровые решения Президента
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Ким Чен Ын прибыл с визитом в Пекин

В мире 19.06.2018 | 07:43
Ким Чен Ын
Ким Чен Ын

19 июня, Пекин /БЕЛТА -ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл с визитом в Пекин.

Как ожидается, Ким Чен Ын проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и обсудит с ним ситуацию на Корейском полуострове и саммит КНДР и США, который состоялся 12 июня в Сингапуре. По итогам саммита Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

Лидеры Китая и КНДР уже дважды встречались в этом году.-0-

﻿
Теги
встречи, Китай, КНДР
Версия для печати
Новости рубрики В мире
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3287 BYN 2.324 BYN 2.332 BYN
USD
2.0102 BYN 2.003 BYN 2.009 BYN
RUB
3.17 BYN 3.161 BYN 3.175 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Рыженков о предстоящем ЧМ по баскетболу среди девушек
Все видео

Фотоновости

Участники бронепробега "Дорога мужества" прибыли в Оршу
Все фото

Инфографика

Беларусь-Россия: торгово-экономическое сотрудничество Беларусь сохраняет лидирующие позиции среди торговых партнеров России в СНГ. В свою очередь Россия традиционно остается основным торговым партнером Беларуси.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко и Нигматилла Юлдашев Лукашенко: за год в отношениях с Узбекистаном сделано больше, чем за 20 предыдущих лет
Государство поддержит 300 сельхозорганизаций в расчетах за технику МАЗ и МТЗ
Лукашенко подписал указ о мерах по реализации декрета о цифровой экономике
Политика
Заседание ВГС Союзного государства пройдет сегодня в Минске
Представителей правительства Союзного государства будут заслушивать на парламентских часах
В посольстве Украины в Беларуси появится дипломат, ответственный за контакты с Исполкомом СНГ
Экономика
Фото из архива Масштабная выставка белорусских производителей пройдет в октябре в Казахстане
Онлайн-конференция о перспективах развития финансового рынка в Беларуси пройдет сегодня на сайте БЕЛТА
Розничный товарооборот в Беларуси в январе-мае вырос на 10,1%
Происшествия
Фото СК по Минску Минчанин расплатился на рынке фальшивыми деньгами
Около 1 кг маковой соломы изъяли у неработающего жителя Витебского района
Пьяный бесправник на "Яве" повредил машину ГАИ под Гродно
Общество
Фото Министерства юстиции Беларусь и Бразилия подписали договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам
БЕЛТА презентует уникальные архивные фотографии каждого региона Беларуси
Картина дня: сколько футбольных болельщиков проследовало через Беларусь, собака-спасатель и туристический налог в Вильнюсе
Регионы
Во время бронепробега ФОТОРЕПОРТАЖ: Участники бронепробега "Дорога мужества" прибыли в Оршу
"Экофорум" в Гомеле соберет около 250 участников
Фестиваль постановок для детей о пожарной безопасности планируют провести в Бресте
Спорт
Во время матча. Фото ФК "Динамо-Брест" Брестское "Динамо" прервало ничейную серию в футбольном чемпионате Беларуси
Футболисты России и Египта откроют программу второго тура чемпионата мира-2018
Дубль Харри Кейна принес победу футболистам Англии над Тунисом на ЧМ в России
Технологии
Facebook научится "открывать" глаза пользователей на фотографиях
Сбои в работе YouTube зафиксированы по всему миру
В Великобритании изобрели велосипед для майнинга
Культура
Фото "Беларусьфильм" Белорусский фильм "Тум-Паби-Дум" удостоен спецприза жюри кинофестиваля ШОС
Заявки на организацию Национальной кинопремии Беларуси принимаются до 17 июля
Иосиф Кобзон госпитализирован
Калейдоскоп
Фото ТАСС Кокошники, сомбреро, парики и грим болельщиков ЧМ-2018
Вратарь сборной Бразилии стал мемом
В США поймали сбежавшего слона Майкла Джексона
Газета 7 дней
Помочь и спасти
Магия кино
Нам жить завещали
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Михаил МЯСНИКОВИЧ. Ставка на качество
Анатолий ЛАППО. Надежные стражи рубежей Отечества
Виктор ЛОВГАЧ. Души прекрасные порывы...
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия