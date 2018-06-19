19 июня, Пекин /БЕЛТА -ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл с визитом в Пекин.

Как ожидается, Ким Чен Ын проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и обсудит с ним ситуацию на Корейском полуострове и саммит КНДР и США, который состоялся 12 июня в Сингапуре. По итогам саммита Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

Лидеры Китая и КНДР уже дважды встречались в этом году.-0-