Ким Чен Ын провел в Пекине переговоры с Си Цзиньпином

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидер КНДР Ким Чен Ын провел в Пекине переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, передают информационные агентства.

По данным СМИ, Ким Чен Ын находился с визитом в Китае с 25 по 28 марта. Лидеры двух стран обсудили, в частности, ситуацию на Корейском полуострове. Си Цзиньпин во время переговоров отметил, что КНР ценит усилия КНДР по улучшению ситуации в регионе. Китайская сторона, по его словам, призывает поддерживать стабилизацию межкорейских отношений и содействовать проведению мирных переговоров. Ким Чен Ын в свою очередь выразил готовность встретиться с руководством США и Республики Корея.

Си Цзиньпин и Ким Чен Ын обсудили еще ряд вопросов, касающихся развития двусторонних отношений. Поездка в КНР стала первым зарубежным визитом северокорейского лидера после избрания на этот пост.-0-