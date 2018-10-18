Кипрский лоукостер Cobalt Air объявил о приостановке деятельности

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кипрская авиакомпания Cobalt Air объявила о приостановке деятельности и отмене всех рейсов. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте авиаперевозчика.
Все рейсы лоукостера Cobalt Air отменены с вечера 17 октября. Клиенты авиакомпании смогут обратиться за компенсацией в банк или в турагентство.
"Мы еще раз приносим искренние извинения и хотим поблагодарить наших преданных клиентов за их поддержку в течение последних двух лет деятельности Cobalt", - сказано в сообщении на сайте Cobalt Air.-0-
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