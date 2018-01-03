Китай на 2018 год запланировал 35 космических запусков

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай в 2018 году намерен осуществить 35 космических запусков, что станет рекордным показателем для космической программы страны. Как сообщает ТАСС, об этом говорится в опубликованном заявлении Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC).

Текущий год станет ключевым в развитии целого ряда китайских космических программ, многие проекты вступят в ключевую фазу их реализации. В частности, речь идет о миссии лунного аппарата "Чанъэ-4", которая предусматривает осуществление первой мягкой посадки на обратной стороне Луны и установление оттуда связи с Землей через ретранслятор.

Также планируется вывести на орбиту 18 новых спутников "Бэйдоу" третьего поколения в рамках программы создания собственной глобальной системы спутниковой навигации.

Китай активно продвигает комплексную программу строительства национальной орбитальной станции, которую собираются ввести в эксплуатацию к 2022 году. Она будет состоять из трех модулей, каждый из которых будет весить около 20 т. Мощности использующихся в настоящее время ракет-носителей для запуска будет недостаточно, поэтому для их выведения в космос будут использовать тяжелые ракеты-носители серии "Чанчжэн-5". Запланированный запуск "Чанчжэн-5" станет одним из ключевых событий этого года в развитии китайской космической программы.

В 2017 году Китай осуществил 16 космических запусков.-0-