Китай обратился в ВТО из-за пошлин США

18 сентября, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. Китай инициировал разбирательство в ВТО из-за решения правительства США ввести пошлины на импорт китайских товаров на сумму $200 млрд. Об этом сообщает Министерство коммерции КНР.

Также комитет по тарифам Госсовета КНР рассказал о намерении 24 сентября ввести дополнительные таможенные пошлины на импортируемые из США товары на сумму $60 млрд.

Данные меры стали ответом на заявление президента США Дональда Трампа о введении с 24 сентября 10-процентных пошлин на импортируемые из Китая товары на сумму $200 млрд.-0-