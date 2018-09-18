Китай обратился в ВТО из-за пошлин США

18 сентября, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. Китай инициировал разбирательство в ВТО из-за решения правительства США ввести пошлины на импорт китайских товаров на сумму $200 млрд. Об этом сообщает Министерство коммерции КНР.
Также комитет по тарифам Госсовета КНР рассказал о намерении 24 сентября ввести дополнительные таможенные пошлины на импортируемые из США товары на сумму $60 млрд.
Данные меры стали ответом на заявление президента США Дональда Трампа о введении с 24 сентября 10-процентных пошлин на импортируемые из Китая товары на сумму $200 млрд.-0-
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