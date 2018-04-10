10 апреля, Боао /БЕЛТА - Синьхуа/. Китай планирует значительно снизить тарифы на импорт и, таким образом, сделать страну более привлекательной для иностранных инвесторов. Об этом председатель КНР Си Цзиньпин заявил сегодня на открытии Азиатского экономического форума в Боао.

"Китай не стремится к положительному торговому балансу. Мы искренне желаем увеличить импорт и достичь более сбалансированного международного платежного баланса", - подчеркнул лидер КНР.

Изменения затронут различные отрасли, в том числе и автомобильную. Данный шаг будет сделан для того, чтобы удовлетворить растущий спрос внутреннего потребления, который является "движущим фактором развития Китая".

Кроме того, Си Цзиньпин заявил, что КНР готова к расширению сотрудничества и собирается уменьшить ограничения на создание иностранных финансовых институтов в стране, а также откроет больше областей сотрудничества между китайскими и иностранными финансовыми рынками.

В своей приветственной речи председатель КНР подчеркнул важность инициативы "Один пояс, один путь" для мировых торговых отношений.

Азиатский экономический форум в Боао (островная провинция Хайнань) в этом году проходит с 8 по 11 апреля. Церемония открытия ключевой части форума состоялась на третий день (10 апреля). Ежегодный форум проводится в 2001 года.-0-