10 апреля, Боао /БЕЛТА - Синьхуа/. Китай планирует значительно снизить тарифы на импорт и, таким образом, сделать страну более привлекательной для иностранных инвесторов. Об этом председатель КНР Си Цзиньпин заявил сегодня на открытии Азиатского экономического форума в Боао.
"Китай не стремится к положительному торговому балансу. Мы искренне желаем увеличить импорт и достичь более сбалансированного международного платежного баланса", - подчеркнул лидер КНР.
Изменения затронут различные отрасли, в том числе и автомобильную. Данный шаг будет сделан для того, чтобы удовлетворить растущий спрос внутреннего потребления, который является "движущим фактором развития Китая".
Кроме того, Си Цзиньпин заявил, что КНР готова к расширению сотрудничества и собирается уменьшить ограничения на создание иностранных финансовых институтов в стране, а также откроет больше областей сотрудничества между китайскими и иностранными финансовыми рынками.
В своей приветственной речи председатель КНР подчеркнул важность инициативы "Один пояс, один путь" для мировых торговых отношений.
Азиатский экономический форум в Боао (островная провинция Хайнань) в этом году проходит с 8 по 11 апреля. Церемония открытия ключевой части форума состоялась на третий день (10 апреля). Ежегодный форум проводится в 2001 года.-0-
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