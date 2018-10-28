Китай построит первый постоянный аэропорт в Антарктиде

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай планирует в течение нескольких лет построить на Южном полюсе первый постоянный аэропорт, который на регулярной основе будет принимать туристические группы и исследовательские экспедиции. Об этом сообщило 28 октября научное издание Keji Ribao.

Планируется, что инфраструктура аэропорта будет состоять из взлетной полосы и воздушного терминала. Аэропорт построят прямо на леднике, покрывающем поверхность Антарктиды. Две специальные взлетные полосы для экстренной посадки и дозаправки, предназначенные для самолетов с неподвижным крылом, были построены китайскими специалистами в 2009 и 2010 годах. Одна из них находится в 3 км к западу от антарктической станции КНР "Куньлунь".

Для создания аэропорта потребуется согласовать периодические полеты с рядом стран, способных оказать поддержку для временных посадок. Полярный самолет Китая "Сюэин 601", который планируется использовать для длительных маршрутов, будет вынужден делать промежуточные остановки для технического обслуживания, заправки топливом или в случае непогоды. Это означает, что ежегодно КНР придется подписывать соглашения о получении снабженческой помощи со многими странами мира.

Антарктиду китайские ученые изучают с 1984 года. На Южном полюсе у КНР имеются четыре станции - "Чанчэн", "Чжуншань", "Куньлунь" и "Тайшань".-0-