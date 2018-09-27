Китай снижает импортные пошлины с 1 ноября

27 сентября, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. Китай снижает импортные пошлины в отношении 1585 товарных позиций (в основном промышленных товаров) с 1 ноября текущего года. Решение об этом принято на заседании Госсовета КНР.

Так, на наиболее востребованное на внутреннем рынке электромеханическое оборудование, включая строительную технику и продукцию приборостроения, среднюю тарифную ставку решили снизить с 12,2% до 8,8%, на такие товары, как текстиль и стройматериалы, с 11,5% до 8,4%, а в отношении бумажных изделий и ряда других сырьевых товаров и продукции первичной обработки - с 6,6% до 5,4%. В результате ожидается снижение общего уровня таможенных тарифов в Китае с 9,8% (2017 год) до 7,5%.

Этот шаг стал дополнением к серии мероприятий по снижению таможенных тарифов, которые предпринял Китай с начала года. Как ожидается, в своей совокупности они позволят снизить налоговую нагрузку на бизнес и потребителей почти на 60 млрд юаней (около $8,7 млрд).

Также на заседании Госсовета были выработаны меры по облегчению прохождения таможенных процедур, в их числе сокращение количества требуемых при импорте и экспорте документов.

По словам главного научного сотрудника Китайского центра международного экономического обмена Чжан Яньшэня, снижение тарифов и упрощение таможенных формальностей - два ключевых направления обеспечения более высокого уровня открытости внешнему миру. "То, что общий уровень таможенных тарифов снижается с 9,8% до 7,5% - это, можно сказать, шаг существенного характера для открытия промышленного сектора, который обещает реальную выгоду как международным, так и внутренним торговым предприятиям", - добавил эксперт.-0-