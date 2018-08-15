КНДР и Республика Корея полностью восстановили линию военной связи

15 августа, Сеул /БЕЛТА - Ренхап/. КНДР и Республика Корея восстановили работу восточной части линии связи, завершив тем самым процесс полного восстановления коммуникационного канала между военными двух стран. Об этом сообщило южнокорейское Министерство обороны.

Оборонное ведомство отмечает, что данный шаг будет способствовать снижению напряженности на Корейском полуострове, служить укреплению доверия между двумя странами.

В июле этого года сообщалось о восстановлении работы западной линии связи между вооруженными силами двух стран.

Договоренности о полном восстановлении линии военной связи, позволяющей поддерживать коммуникацию по телефону и факсу, представители двух стран достигли на первых за 10 лет военных переговорах, прошедших 14 июня на северной стороне пограничного пункта Пханмунджом.-0-