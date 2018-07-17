КНДР и Республика Корея полностью восстановили западную линию связи между военными

17 июля, Сеул /БЕЛТА - Ренхап/. КНДР и Республика Корея полностью восстановили работу западной линии связи между вооруженными силами двух стран, сообщает южнокорейское Министерство обороны.

По словам официального представителя, данный шаг будет способствовать снижению напряженности на Корейском полуострове, служить укреплению доверия между двумя странами.

Работа западной линии связи была прекращена в 2016 году после того, как власти КНДР остановили работу расположенной на севере совместной с Республикой Корея промышленной зоны Кэсон. Однако телефонная связь была восстановлена в январе текущего года перед Олимпийскими играми в Пхенчхане, в которых также принимали участие спортсмены из КНДР.

Кроме того, будет восстановлена и восточная линия связи, функционирование которой приостановлено в 2011 году на фоне военной напряженности между двумя корейскими государствами, а окончательно связь вышла из строя в результате лесного пожара в 2013-м.

Договоренности о полном восстановлении военной линии связи, позволяющей поддерживать коммуникацию по телефону и факсу, представители двух стран достигли на первых за 10 лет военных переговорах, прошедших 14 июня на северной стороне пограничного пункта Пханмунджом.-0-