КНДР планирует направить 400-500 человек на Олимпиаду в Пхенчхане

10 января, Сеул /БЕЛТА - Ренхап/. КНДР, как ожидается, отправит делегацию от 400 до 500 человек в Республику Корея на зимние Олимпийские игры. Об этом заявил премьер-министр Республики Корея Ли Нак Ен.
Во вторник, 9 января, во время первых с 2015 года межкорейских переговоров стороны договорились, что КНДР направит на зимние Олимпийские игры в Пхенчхане делегацию высокопоставленных представителей и других лиц, в том числе спортсменов, группу поддержки, демонстрационную команду таэквондо, деятелей исполнительного искусства, а также журналистов.
Ли Нак Ен выразил надежду, что зимние Олимпийские игры в Пхенчхане помогут улучшить положение вещей на Корейском полуострове.
Первый раунд диалога по нормализации отношений между Республикой Корея и КНДР состоялся 9 января в приграничном пункте Пханмунджом. Главной темой переговоров стали практические шаги по улучшению отношений Сеула и Пхеньяна.-0-
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