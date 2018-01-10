КНДР планирует направить 400-500 человек на Олимпиаду в Пхенчхане

10 января, Сеул /БЕЛТА - Ренхап/. КНДР, как ожидается, отправит делегацию от 400 до 500 человек в Республику Корея на зимние Олимпийские игры. Об этом заявил премьер-министр Республики Корея Ли Нак Ен.

Во вторник, 9 января, во время первых с 2015 года межкорейских переговоров стороны договорились, что КНДР направит на зимние Олимпийские игры в Пхенчхане делегацию высокопоставленных представителей и других лиц, в том числе спортсменов, группу поддержки, демонстрационную команду таэквондо, деятелей исполнительного искусства, а также журналистов.

Ли Нак Ен выразил надежду, что зимние Олимпийские игры в Пхенчхане помогут улучшить положение вещей на Корейском полуострове.

Республика Корея предложила КНДР совместный выход делегатов на церемонии открытия Олимпиады Кроме того, Республика Корея предложила КНДР провести встречу семей, разделенных войной 1950-1953 годов, на лунный Новый год, который будет отмечаться 16 февраля.

Первый раунд диалога по нормализации отношений между Республикой Корея и КНДР состоялся 9 января в приграничном пункте Пханмунджом. Главной темой переговоров стали практические шаги по улучшению отношений Сеула и Пхеньяна.-0-