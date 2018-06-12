КНДР получит безграничные возможности в случае отказа от ядерного оружия - Трамп

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном выразил уверенность, что перед КНДР откроются безграничные возможности в случае отказа от ядерного оружия. Об этом сообщает ТАСС.
"Нет ограничений тому, что может достичь КНДР, когда она откажется от своего ядерного оружия, задействует торговлю и связи с миром", - сказал американский лидер.
"Председатель Ким Чен Ын и я только что подписали совместное заявление, в котором он подтвердил свою непоколебимую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова, - сказал Дональд Трамп. - Мы также достигли договоренности продолжить активные переговоры о скорейшей реализации соглашения. Я думаю, что он действительно хочет сделать для КНДР много хорошего. Думаю, он хочет избавиться от ядерного оружия, это очень важно".
Президент США сказал, что достигнута договоренность с лидером КНДР Ким Чен Ыном о ликвидации ряда северокорейских полигонов для испытания баллистических ракет. "Мы избавимся от определенных комплексов для баллистических ракет и ряда других вещей", - пояснил президент США. Он добавил, что более подробно об этом будет рассказано позже. Также он сказал, что у Вашингтона и Пхеньяна были договоренности и помимо тех, о которых говорится в совместном заявлении. "Они также очень важны", - заявил Трамп.
Лидер КНДР Ким Чен Ын сообщил президенту США Дональду Трампу о том, что северокорейские власти уже начали уничтожать полигоны для испытания ракетных двигателей. "Председатель Ким Чен Ын сказал мне, что КНДР уже уничтожает главные площадки по испытанию ракетных двигателей. Этого нет в подписанном сегодня документе. Мы пришли к этой договоренности после подписания. Это важно, что полигоны и ракеты, которые они испытывали, будут уничтожены очень скоро", - сообщил Трамп.
Дональд Трамп заявил, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном была продуктивной и честной. "Хочу поблагодарить председателя Ким Чен Ына за первый серьезный шаг к светлому будущему его народа, - сказал президент США. - Моя встреча с председателем Ким Чен Ыном была честной, прямой и продуктивной". При этом он отметил, что место проведения следующей встречи с Ким Чен Ыном пока не определено.
Трамп также сообщил, что обсудит с председателем КНР Си Цзиньпином итоги саммита в Сингапуре.-0-
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