Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
12 июня 2018, Вт
+21°C
Переменная облачность EUR 2.3562
USD 1.9972
RUB 3.2041
Главное
Александр Лукашенко и Сумитра Махаджан Лукашенко предлагает Индии более решительно развивать экономические отношения
Президент
Лукашенко: к проведению ВГС все готово
Президент
В Беларуси стартовало централизованное тестирование
Общество
"Евроопт" готов помочь малому бизнесу
Общество
В Брюсселе белорусскому бренду "Сваяк" вручены две Золотые Звезды "За превосходный вкус"
Общество
Реклама на сайте
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
США прекратят военные учения в районе Корейского полуострова - Трамп
13:39 В мире
Доллар и евро на торгах 12 июня подорожали, российский рубль подешевел
13:38 Экономика
Форум творческой и научной интеллигенции СНГ пройдет в Астане 19-20 июня
13:34 Общество
Беларусь предлагает Узбекистану подготовить дорожную карту сотрудничества на 2019-2020 годы
13:34 Экономика
Беларусь и Россия при подготовке соглашения о взаимном признании виз учтут опыт ЧМ по футболу
13:33 Политика
Владимир Игнатик вышел в 1/8 финала на турнире в Алматы
13:19 Спорт
Мотоциклист погиб после столкновения с грузовиком в Дзержинске
13:15 Происшествия
КНДР получит безграничные возможности в случае отказа от ядерного оружия - Трамп
13:14 В мире
Снопков и Го Шэнкунь обсудили расширение белорусско-китайского сотрудничества
13:12 Политика
Фильтр фальсифицированных лекарств в Беларуси уже 15 лет работает без сбоев - Минздрав
13:12 Общество
Беларусь предлагает Узбекистану активизировать сотрудничество на уровне регионов
13:11 Общество
В Россонском районе создан заказник местного значения "Нещердо"
13:08 Регионы
МИД Украины поблагодарил Беларусь за гуманитарную помощь
13:06 Общество
Беларусь готова участвовать в создании аграрных комплексов в Узбекистане - Кобяков
13:05 Экономика
Белорусские спортсменки завоевали две бронзы на ЧЕ по боксу
13:05 Спорт
Новую премию СГ в области науки и техники могут вручить уже в 2019 году
13:03 Общество
Вопрос об отмене роуминга в Союзном государстве отрабатывается с игроками рынка - Рапота
12:59 Экономика
Беларусь и Узбекистан планируют создать совместное производство кондитерских изделий
12:56 Экономика
Новым пресс-секретарем МИД Беларуси назначен Анатолий Глаз
12:51 Политика
До 26 градусов тепла и в основном без осадков будет в Беларуси 13 июня
12:36 Общество
Все новости
Темы
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
События в Украине События в Украине
Вступительная кампания-2018 Вступительная кампания-2018
Рабочий визит Лукашенко в Китай Рабочий визит Лукашенко в Китай
Создание мемориала в Куропатах Создание мемориала в Куропатах
К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю" К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю"
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

КНДР получит безграничные возможности в случае отказа от ядерного оружия - Трамп

В мире 12.06.2018 | 13:14
Ким Чен Ын и Дональд Трамп
Ким Чен Ын и Дональд Трамп

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном выразил уверенность, что перед КНДР откроются безграничные возможности в случае отказа от ядерного оружия. Об этом сообщает ТАСС.

"Нет ограничений тому, что может достичь КНДР, когда она откажется от своего ядерного оружия, задействует торговлю и связи с миром", - сказал американский лидер.

"Председатель Ким Чен Ын и я только что подписали совместное заявление, в котором он подтвердил свою непоколебимую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова, - сказал Дональд Трамп. - Мы также достигли договоренности продолжить активные переговоры о скорейшей реализации соглашения. Я думаю, что он действительно хочет сделать для КНДР много хорошего. Думаю, он хочет избавиться от ядерного оружия, это очень важно".

КНДР взяла на себя обязательство по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности СШАКНДР взяла на себя обязательство по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности США
"Президент Трамп берет на себя обязательство предоставить КНДР гарантии безопасности, председатель (Государственного совета) Ким Чен Ын подтвердил свою твердую и непоколебимую приверженность завершению денуклеаризации Корейского полуострова", - говорится в документе.

Президент США сказал, что достигнута договоренность с лидером КНДР Ким Чен Ыном о ликвидации ряда северокорейских полигонов для испытания баллистических ракет. "Мы избавимся от определенных комплексов для баллистических ракет и ряда других вещей", - пояснил президент США. Он добавил, что более подробно об этом будет рассказано позже. Также он сказал, что у Вашингтона и Пхеньяна были договоренности и помимо тех, о которых говорится в совместном заявлении. "Они также очень важны", - заявил Трамп.

Процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется очень быстро - ТрампПроцесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется очень быстро - Трамп
Подписанный в Сингапуре совместный документ очень многосторонний. "Мы подписываем очень важный документ. Достаточно всеобъемлющий", - сказал Дональд Трамп.

Лидер КНДР Ким Чен Ын сообщил президенту США Дональду Трампу о том, что северокорейские власти уже начали уничтожать полигоны для испытания ракетных двигателей. "Председатель Ким Чен Ын сказал мне, что КНДР уже уничтожает главные площадки по испытанию ракетных двигателей. Этого нет в подписанном сегодня документе. Мы пришли к этой договоренности после подписания. Это важно, что полигоны и ракеты, которые они испытывали, будут уничтожены очень скоро", - сообщил Трамп.

Лидеры США и КНДР встретились в СингапуреЛидеры США и КНДР встретились в Сингапуре
Полноформатные переговоры двух стран на высшем уровне прошли на острове Сентоса. Дональд Трамп и Ким Чен Ын пожали друг другу руки и сделали первые заявления.

Дональд Трамп заявил, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном была продуктивной и честной. "Хочу поблагодарить председателя Ким Чен Ына за первый серьезный шаг к светлому будущему его народа, - сказал президент США. - Моя встреча с председателем Ким Чен Ыном была честной, прямой и продуктивной". При этом он отметил, что место проведения следующей встречи с Ким Чен Ыном пока не определено.

Трамп также сообщил, что обсудит с председателем КНР Си Цзиньпином итоги саммита в Сингапуре.-0-

﻿
Теги
встречи, КНДР, оружие, США, Трамп
Версия для печати
Новости рубрики В мире
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3562 BYN 2.357 BYN 2.363 BYN
USD
1.9972 BYN 2 BYN 2.003 BYN
RUB
3.2041 BYN 3.18 BYN 3.2 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко: к проведению ВГС все готово
Все видео

Фотоновости

Лукашенко обсудил с Рапотой подготовку к ВГС
Все фото

Инфографика

Гуманитарная помощь Украине В соответствии с п.3 положения о порядке оказания Беларусью международной гуманитарной помощи, утвержденного указом от 27 июня 2011 года №269, правительство приняло постановление об оказании гуманитарной помощи Украине.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко и Си Цзиньпин Лукашенко: с сильным Китаем будет сильной и Беларусь
Лукашенко: к проведению ВГС все готово
Лукашенко предлагает Индии более решительно развивать экономические отношения
Политика
Сумитра Махаджан Махаджан: взаимная поддержка на международной арене - символ белорусско-индийской дружбы
Беларусь и Россия при подготовке соглашения о взаимном признании виз учтут опыт ЧМ по футболу
Снопков и Го Шэнкунь обсудили расширение белорусско-китайского сотрудничества
Экономика
Беларусь-Кипр: возможности для делового сотрудничества
Доллар и евро на торгах 12 июня подорожали, российский рубль подешевел
Беларусь предлагает Узбекистану подготовить дорожную карту сотрудничества на 2019-2020 годы
Происшествия
Фото из архива ВС рассматривает апелляцию по делу авторов информресурсов, обвиняемых в разжигании национальной розни
Мотоциклист погиб после столкновения с грузовиком в Дзержинске
Начальник Транспортной инспекции брал взятки деньгами, коньяком и духами
Общество
Главный приз 72-го тура игры "Удача в придачу!" разыграет лидер группы "Палац" Олег Хоменко Сегодня в 18.20 в прямом эфире ОНТ лидер группы "Палац" Олег Хоменко разыграет квартиру в Минске! Также на кону три автомобиля и деньги!
Компания Mark Formelle открыла первый в Минске магазин своей сети, соответствующий европейским стандартам
Форум творческой и научной интеллигенции СНГ пройдет в Астане 19-20 июня
Регионы
Фото из архива Бесконтактная оплата проезда доступна на всех станциях минского метро
В Россонском районе создан заказник местного значения "Нещердо"
Гомельская и Черниговская области разработают трансграничный музейный маршрут
Спорт
Председатель БФЛА продемонстрировал медали матчевой встречи 22 июня на стадионе "Динамо"
Владимир Игнатик вышел в 1/8 финала на турнире в Алматы
Белорусские спортсменки завоевали две бронзы на ЧЕ по боксу
Технологии
Фото из архива Технология 4G доступна более чем в 140 городах и поселках Беларуси
В августе автопилот Tesla станет полностью автономным
В сети появились "шпионские фото" нового Porsche Macan
Культура
Владимир Карачевский Киностудия "Беларусьфильм" находится на пороге реформ - Карачевский
Книгу белорусских загадок с переводом на китайский и английский презентуют в Минске
Японский мультфильм "Рыбка Поньо на утесе" покажут в белорусской озвучке в Минске
Калейдоскоп
Сингапурские министры сделали селфи с Ким Чен Ыном
Антрополог показала, как может выглядеть женщина будущего
Ученые выявили более 100 генов, влияющих на цвет волос
Все круглые столы
Круглый стол Александр Занимон,
Андрей Рыбак,
Денис Капский,
Юрий Важник 18 мая Как повысить безопасность на дорогах? Обсуждаем изменения в Закон о дорожном движении Круглый стол Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова 13 марта Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами? Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович 24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства?
Газета 7 дней
Дуновение лета, или Как корреспондент "7 дней" в Хотыничах сено сушила
Разброс без шатания
"Фабрика фейков" работает без перерывов
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Михаил МЯСНИКОВИЧ. Ставка на качество
Анатолий ЛАППО. Надежные стражи рубежей Отечества
Виктор ЛОВГАЧ. Души прекрасные порывы...
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия