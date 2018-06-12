КНДР получит безграничные возможности в случае отказа от ядерного оружия - Трамп

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном выразил уверенность, что перед КНДР откроются безграничные возможности в случае отказа от ядерного оружия. Об этом сообщает ТАСС.

"Нет ограничений тому, что может достичь КНДР, когда она откажется от своего ядерного оружия, задействует торговлю и связи с миром", - сказал американский лидер.

"Председатель Ким Чен Ын и я только что подписали совместное заявление, в котором он подтвердил свою непоколебимую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова, - сказал Дональд Трамп. - Мы также достигли договоренности продолжить активные переговоры о скорейшей реализации соглашения. Я думаю, что он действительно хочет сделать для КНДР много хорошего. Думаю, он хочет избавиться от ядерного оружия, это очень важно".

КНДР взяла на себя обязательство по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности США "Президент Трамп берет на себя обязательство предоставить КНДР гарантии безопасности, председатель (Государственного совета) Ким Чен Ын подтвердил свою твердую и непоколебимую приверженность завершению денуклеаризации Корейского полуострова", - говорится в документе.

Президент США сказал, что достигнута договоренность с лидером КНДР Ким Чен Ыном о ликвидации ряда северокорейских полигонов для испытания баллистических ракет. "Мы избавимся от определенных комплексов для баллистических ракет и ряда других вещей", - пояснил президент США. Он добавил, что более подробно об этом будет рассказано позже. Также он сказал, что у Вашингтона и Пхеньяна были договоренности и помимо тех, о которых говорится в совместном заявлении. "Они также очень важны", - заявил Трамп.

Процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется очень быстро - Трамп Подписанный в Сингапуре совместный документ очень многосторонний. "Мы подписываем очень важный документ. Достаточно всеобъемлющий", - сказал Дональд Трамп.

Лидер КНДР Ким Чен Ын сообщил президенту США Дональду Трампу о том, что северокорейские власти уже начали уничтожать полигоны для испытания ракетных двигателей. "Председатель Ким Чен Ын сказал мне, что КНДР уже уничтожает главные площадки по испытанию ракетных двигателей. Этого нет в подписанном сегодня документе. Мы пришли к этой договоренности после подписания. Это важно, что полигоны и ракеты, которые они испытывали, будут уничтожены очень скоро", - сообщил Трамп.

Лидеры США и КНДР встретились в Сингапуре Полноформатные переговоры двух стран на высшем уровне прошли на острове Сентоса. Дональд Трамп и Ким Чен Ын пожали друг другу руки и сделали первые заявления.

Дональд Трамп заявил, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном была продуктивной и честной. "Хочу поблагодарить председателя Ким Чен Ына за первый серьезный шаг к светлому будущему его народа, - сказал президент США. - Моя встреча с председателем Ким Чен Ыном была честной, прямой и продуктивной". При этом он отметил, что место проведения следующей встречи с Ким Чен Ыном пока не определено.

Трамп также сообщил, что обсудит с председателем КНР Си Цзиньпином итоги саммита в Сингапуре.-0-