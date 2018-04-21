21 апреля, Минск /Корр.БЕЛТА/. КНДР приостанавливает ядерные испытания, сообщают информационные агентства.

"Приостановка ядерных испытаний является важным процессом глобального ядерного разоружения, и КНДР присоединяется к международным усилиям, направленным на полное прекращение ядерных испытаний. Мы никогда не будем использовать ядерное оружие, если против нашей страны не будет ядерных угроз или провокаций. Мы сосредоточим все усилия на создании сильной социалистической экономики и мобилизации людских и материальных ресурсов страны, чтобы резко повысить уровень жизни людей", - приводят слова лидера страны Ким Чен Ына северокорейские государственные СМИ по итогам пленарной сессии ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК).

По словам Ким Чен Ына, КНДР не будет передавать другим странам ядерное оружие и технологии, будут созданы благоприятные международные условия для тесного диалога с соседними странами и международным сообществом для защиты мира на Корейском полуострове.

Ожидается, что с главой КНДР может встретиться президент США Дональд Трамп.-0-