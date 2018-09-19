КНДР решила демонтировать ракетный полигон

19 сентября, Сеул /БЕЛТА - Ренхап/. КНДР заявила о готовности демонтировать ракетный полигон Тончхан, а также допустить туда иностранных наблюдателей для контроля процесса демонтажа. Об этом говорится в совместном заявлении глав Республики Корея и КНДР по итогам межкорейского саммита.

Также лидер КНДР Ким Чен Ын согласился полностью закрыть ядерный реактор в ядерном центре Йонбен.

Важным пунктом декларации стал вопрос снижения военной напряженности на Корейском полуострове. С этой целью страны создадут совместный военный комитет для обеспечения круглосуточной связи с целью предотвращения конфликтов.

Кроме того, КНДР и Республика Корея договорились возобновить работу Кэсонского индустриального комплекса, закрытого в 2016 году, и туристического проекта в горах Кымгансан. Точная дата открытия пока не названа, но в соглашении говорится, что это произойдет "как только позволит ситуация".

По итогам саммита главы государств договорились открыть постоянно действующий центр встреч членов разделенных Корейской войной семей, а также начать соединение железных дорог двух стран до конца 2018 года.

Ким Чен Ын заявил о своей готовности в скором времени посетить Сеул. Южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин выразил надежду, что встреча состоится до конца года.

Третий в текущем году межкорейский саммит проходит в столице КНДР - Пхеньяне с 18 по 20 сентября.-0-