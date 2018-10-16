КНДР, Республика Корея и командование ООН договорились о мерах по разоружению в Зоне совместной безопасности

16 октября, Сеул /БЕЛТА - Ренхап/. КНДР, Республика Корея и командование ООН сегодня впервые провели трехсторонние консультации по снижению военной напряженности в Зоне совместной безопасности в Пханмунджоме. Об этом сообщило южнокорейское Министерство обороны.

В сообщении говорится, что встреча проходила за закрытыми дверями. "В ходе консультаций на рабочем уровне обсуждены меры по разоружению в Зоне совместной безопасности, такие как вывод вооружений, сокращение числа постов и военнослужащих, а также перенастройка оборудования для слежения за местностью, - отмечает Минобороны. - Достигнута договоренность продолжать работу по разоружению и проведению взаимных проверок".

Так, Республика Корея и КНДР планируют убрать 4 с южнокорейской стороны и 5 северокорейских охранных постов с данной территории. Патрулировать территорию с каждой стороны будут по 35 солдат, в том числе по 5 офицеров без огнестрельного оружия.

Местные жители и иностранные туристы смогут пересекать демаркационную зону с 9.00 до 17.00 по местному времени.

1 октября в Зоне совместной безопасности началась 20-дневная операция по удалению наземных мин.

Зона совместной безопасности создана после окончания Корейской войны 1950-1953 годов. Она стала местом проведения переговоров между двумя странами, включая первый межкорейский саммит, который прошел в апреле этого года.-0-