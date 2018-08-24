Кофи Аннана похоронят в Гане 13 сентября

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Похороны бывшего генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Кофи Аннана пройдут 13 сентября в Гане. Об этом сообщило агентство AFP.
Аннан будет похоронен на новом военном кладбище в Аккре, столице Ганы.
Кофи Аннан, бывший генеральным секретарем ООН в 1997-2006 годах, умер 18 августа в возрасте 80 лет. В 2001 году Аннан был удостоен Нобелевской премии мира (совместно с ООН) за вклад в обеспечение более эффективной Организации и более прочного мира во всем мире.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3753 BYN
|2.374 BYN
|2.38 BYN
|USD
|2.056 BYN
|2.054 BYN
|2.058 BYN
|RUB
|3.0327 BYN
|3.025 BYN
|3.045 BYN