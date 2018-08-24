Кофи Аннана похоронят в Гане 13 сентября

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Похороны бывшего генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Кофи Аннана пройдут 13 сентября в Гане. Об этом сообщило агентство AFP.

Аннан будет похоронен на новом военном кладбище в Аккре, столице Ганы.

Кофи Аннан, бывший генеральным секретарем ООН в 1997-2006 годах, умер 18 августа в возрасте 80 лет. В 2001 году Аннан был удостоен Нобелевской премии мира (совместно с ООН) за вклад в обеспечение более эффективной Организации и более прочного мира во всем мире.-0-

Умер бывший генсек ООН Кофи Аннан "Сегодня мы скорбим о потере великого человека, лидера и визионера - бывшего генерального секретаря ООН Кофи Аннана", - говорится в сообщении организации.

В Гане объявлен недельный траур в связи со смертью Кофи Аннана Президент также заявил о приверженности Кофи Аннана идеям собственного курса развития Ганы и отметил важность его работы на международной арене.

В штаб-квартире ООН пройдет церемония в память о Кофи Аннане В среду утром в холле здания Генассамблеи состоится траурная церемония, в ходе которой генеральный секретарь Антониу Гутерриш возложит венок в память о Кофи Аннане, - сказал Дюжаррик на брифинге.