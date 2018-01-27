Колдуна в Нигерии избили за "превращение" человека в козла

Полиция Нигерии занимается расследованием обстоятельств избиения мужчины двумя местными жителями. Пострадавшего, как сообщается, обвинили в колдовстве.

Задержанные по делу рассказали, что их постоянно преследовал черный козел. Они решили, что животное таким образом просит у них помощи и раньше было человеком. Пара мужчин вышла на местного колдуна и решила устроить над ним самосуд.

Прибывшие полицейские задержали козла, пострадавшего и двух нападавших. Вскоре "колдун" пришел в себя и заявил, что держит козла в качестве домашнего животного.