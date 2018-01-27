Колдуна в Нигерии избили за "превращение" человека в козла

Полиция Нигерии занимается расследованием обстоятельств избиения мужчины двумя местными жителями. Пострадавшего, как сообщается, обвинили в колдовстве.
Задержанные по делу рассказали, что их постоянно преследовал черный козел. Они решили, что животное таким образом просит у них помощи и раньше было человеком. Пара мужчин вышла на местного колдуна и решила устроить над ним самосуд.
Прибывшие полицейские задержали козла, пострадавшего и двух нападавших. Вскоре "колдун" пришел в себя и заявил, что держит козла в качестве домашнего животного.
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