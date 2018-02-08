Колодцы возрастом 9 тыс. лет обнаружены в Китае

8 февраля, Чжэнчжоу /БЕЛТА - Синьхуа/. Археологи обнаружили 6 колодцев возрастом 9 тыс. лет на территории уезда Сипин провинции Хэнань (Центральный Китай).

"Это самые древние колодцы, обнаруженные в стране", - сказал заместитель главы Хэнаньского института древних памятников и археологии Вэй Синтао.

"Новые находки отодвигают историю китайских колодцев на более чем 2 тыс. лет назад, - отметил он. - Изобретение колодцев тогда имело огромное значение, поскольку они освободили людей от зависимости от рек в качестве источников воды".

Внутри колодцев были найдены пять хорошо сохранившихся керамических горшков, использовавшихся для переноски воды. У всех горшков есть уши, через которые может пройти веревка.

Глубина колодцев - до 5,2 м, некоторые из них оборудованы лестницами. Археологи считают, что лестницы использовались для того, чтобы набирать воду с большей глубины или поднимать на поверхность упавшие в воду горшки.-0-