Компания Gemalto из ЕС выиграла тендер на производство новых британских паспортов

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французско-нидерландская компания Gemalto выиграла тендер на производство новых паспортов граждан Великобритании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное сегодня коммюнике.

Цвет британских паспортов с октября 2019 года, когда Великобритания уже выйдет из ЕС, изменится с традиционного для ЕС бордового на темно-синий.

Отмечается, что контракт с Gemalto рассчитан на 11,5 года, в том числе на 10 лет производства паспортов. Сумма контракта официально не сообщается. Согласно информации СМИ, контракт составляет около $370 млн.

В коммюнике говорится, что британцы получат "самые технически совершенные паспорта в мире благодаря комбинации высокотехнологических особенностей, обеспечивающих их безопасность". Сообщается, что впервые страница важного документа, где размещено фото владельца, будет произведена из поликарбоната, а не из бумаги, что должно исключить возможность ее фальсификации путем внесения изменений.

История с проведением тендера на изготовление новых паспортов долгое время не сходила с первых полос британских газет. Звучала критика из-за того, что британские паспорта после "развода" Лондона с Брюсселем будет производить компания из ЕС. В ответ на это правительство Великобритании указало на то, что уже сегодня часть таких документов производится за рубежом и оснований прекращать такую практику нет.

Британские паспорта с синей обложкой выпускались в 1921 году. Но в 1988 году цвет паспортов, в соответствии с правилами ЕС, был изменен на бордовый. Вернуться к образцу паспорта начала XX столетия предложили сторонники Brexit в британском парламенте.-0-