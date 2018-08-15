Компанию-оператора моста в Генуе могут оштрафовать на 150 млн евро

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Штраф для компании Autostrade per l'Italia, которая занималась обслуживанием автомобильного моста, рухнувшего возле итальянского города Генуя, может составить 150 млн евро. Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр транспорта и инфраструктуры Италии Данило Тонинелли.

Министр заявил, что были допущены серьезные нарушения в содержании моста. В связи с этим после случившейся трагедии руководство Autostrade per l'Italia должно подать в отставку.

Данило Тонинелли отметил, что итальянцы за пользование дорогами платят большие деньги. Компании, которые занимаются обслуживанием дорог, зарабатывают миллиарды, однако не могут выполнить необходимого технического обслуживания мостов. "Если они не смогут управлять нашими автомагистралями, это сделает государство", - сказал он.

Обрушение автомобильного моста возле Генуи произошло 14 августа. Как сообщает британская служба новостей ВВС со ссылкой на МВД Италии, жертвами инцидента стали 38 человек, среди них трое детей в возрасте 8, 12 и 13 лет. Еще 16 человек получили серьезные травмы. Сотни человек были эвакуированы из-за опасений, что могут рухнуть оставшиеся части моста.

Под завалами могут находиться от 4 до 12 человек. Спасатели продолжают поиск выживших, в поисково-спасательной операции участвуют около 250 пожарных со всей Италии. В их распоряжении - специально обученные собаки и скалолазное оборудование.

В связи с трагедией в Италии объявлен двухдневный траур.-0-