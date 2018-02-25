Компартия Китая предлагает снять ограничения на срок полномочий председателя КНР

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Китае предлагают не ограничивать двумя сроками полномочия председателя КНР, сообщают информагентства.

По информации агентства "Синьхуа", Коммунистическая партия Китая предлагает внести изменения в Конституцию относительно срока полномочий председателя Китайской Народной Республики. В частности, из Конституции может быть убрано положение о том, что председатель и вице-председатель КНР могут занимать должность не более двух сроков подряд.

Данное предложение может быть рассмотрено на Всекитайском собрании народных представителей, которое начнется 5 марта.-0-