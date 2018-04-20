Король Свазиленда переименовал страну

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Южноафриканское королевство Свазиленд сменило название. Решение об официальном переименовании страны принял король Мсвати III из-за схожести английских названий Свазиленда (Swaziland) и Швейцарии (Switzerland). Об этом сообщают информагентства.

Отмечается, что теперь государство вернулось к своему историческому наименованию - Королевство Эсватини (Kingdom of eSwatini), что в переводе с местного языка свати означает "Земля свази". Заявление о переименовании прозвучало во время праздничной церемонии по случаю 50-летия Мсвати III, а также 50-летия независимости государства.

"Многие африканские страны после обретения независимости вернулись к своим древним, родным именам", - сказал Мсвати III. Он также указал, что из-за названия государства зачастую происходит путаница: "Каждый раз, когда мы выезжаем за границу, люди думают, что мы из Швейцарии".

Историческое название королевства Мсвати III ранее уже использовал во время своих выступлений. Название "Эсватини" король озвучивал во время речи на Генеральной ассамблее ООН в 2017 году, во время саммита Африканского союза, а также на других международных конференциях.-0-