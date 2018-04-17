Короткое замыкание могло стать причиной пожара в ТЦ "Зимняя вишня" - МЧС

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Короткое замыкание могло стать причиной пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, проблема могла заключаться в светильнике, сообщает ТАСС.

Главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС России Ринат Еникеев рассказал на пресс-конференции, что у этого светодиодного светильника был рассеиватель, который оплавился, и каплевидные огненные формы стали падать вниз, попали в поролоновую яму. "По нашему представлению, мы имеем дело с коротким замыканием. Возможно, перегрузка светильника... Но корень там", - сказал он.

Ринат Еникеев подчеркнул, что истинная причина будет установлена в ходе следствия и экспертизы.

Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.-0-