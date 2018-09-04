Короткое замыкание стало причиной пожара в гостинице в Харбине

4 сентября, Харбин /БЕЛТА - Синьхуа/. Причиной пожара в гостинице в Харбине (северо-восток Китая), в результате которого погибли 20 человек, стало короткое замыкание. Об этом сообщила следственная группа.

По сообщению, около 4 часов утра по местному времени 25 августа в отеле Beilong Hot Spring Leisure Hotel в Харбине короткое замыкание в вентиляторе вызвало возгорание находившихся рядом пластиковых предметов декора. Площадь возгорания составила около 400 кв.м. Жертвами пожара стали 20 человек, 23 пострадали. Личности всех жертв были установлены. В основном это пожилые люди, приехавшие в составе тургруппы из Пекина на отдых.

Законный представитель отеля задержан, ведется расследование в отношении двух управляющих отелем.

Также расследуется возможность допущения должностных нарушений.-0-