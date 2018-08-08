Космонавты МКС 15 августа выйдут в открытый космос на семь часов

8 августа, Москва /БЕЛТА-ТАСС/. Олег Артемьев (космонавт белорусского происхождения) и Сергей Прокопьев на Международной космической станции 15 августа совершат семичасовой выход для запуска наноспутников и установки научного оборудования. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ЦНИИмаш.

"Программой предусмотрено семичасовое пребывание космонавтов в открытом космосе. Начало - в 19.05, завершение - в 01.55", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что космонавты запустят научно-образовательные наноспутники "Сириуссат" №1 и №2 (прибыли на МКС на борту грузового корабля "Прогресс МС-09"). Во время этого выхода будет запущена вторая серия интеллектуальной группировки малых космических аппаратов "Танюша-ЮЗГУ". Спутники (два уже на орбите) разработаны коллективом Юго-Западного государственного университета (ЮЗГУ) совместно с предприятиями ракетно-космической отрасли.

Прокопьев и Артемьев также должны установить на внешней поверхности МКС научное оборудование эксперимента ИКАРУС (ICARUS, International Cooperation for Animal Research Using Space), который направлен на мониторинг окружающей среды на Земле.

Предыдущий выход в открытый космос состоялся 2 февраля 2018 года и стал рекордным. Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров работали за бортом МКС 8 часов 13 минут, хотя планировалось, что выход в космос продлится 6 часов 40 минут.-0-