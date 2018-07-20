Крушение судна в Миссури унесло жизни 11 человек

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прогулочная моторная лодка-амфибия потерпела крушение на озере Тейбл-Рок в штате Миссури (США). В результате погибли 11 человек, еще семь пассажиров получили травмы, сообщает ТАСС.
Известно, что всего на борту находился 31 человек. Некоторые из них доставлены в больницу.
В настоящее время причины происшествия не уточняются. Согласно данным метеорологов, момент крушения судна сопровождался неблагоприятными погодными условиями: на озере был сильный ветер, скорость которого достигала местами 26,8 метра в секунду.-0-
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