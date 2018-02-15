Курс биткоина преодолел рубеж в $10 тыс.

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная криптовалюта биткоин ускорила рост и впервые с конца января этого года преодолела психологический рубеж в $10 тыс., сообщают информагентства данные торгов.

По состоянию на 20.30, как сообщает портал CoinMarketCap, биткоин показывал рост в цене на 7,36% - до $10,013 тыс. На бирже Bitfinex криптовалюта за несколько минут до этого достигала отметки в $10,047 тыс.

Как пишет издание Business Insider, динамика биткоина совпадает с динамикой торгов на мировых фондовых биржах, которые обрушились на прошлой неделе и теперь коррекционно восстанавливаются. Но издание не исключает простого совпадения.

Еще одно предположение о причинах роста биткоина высказывают аналитики: он может быть связан с приближением китайского Нового года (16 февраля), а именно КНР является одним из крупнейших мировых криптовалютных рынков.-0-