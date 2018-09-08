Кыргызстан лидирует в медальном зачете на Всемирных играх кочевников

8 сентября, Иссык-Куль /БЕЛТА - Кабар/. Команда Кыргызстана лидирует в медальном зачете по итогам 7 дней соревнований III Всемирных игр кочевников. Об этом на пресс-конференции сообщил вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

По его словам, сейчас у Кыргызстана 100 медалей, из них 40 золотых, 30 серебряных и 30 бронзовых.

Второе место занимает Казахстан с 69 медалями (16 золотых, 24 серебряных и 29 бронзовых).

На третьем месте сборная России, у которой 52 медали (из них 16 золотых, 11 серебряных и 25 бронзовых).

Замыкает число лидеров Узбекистан. У него 33 медали (7 золотых 8 серебряных и 18 бронзовых).

Программа III Всемирных игр кочевников включает 37 видов спорта. В них приняли участие около 2 тыс. спортсменов из более чем 70 стран мира.-0-