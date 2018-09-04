Кыргызстан передал Турции право проведения Всемирных игр кочевников

4 сентября, Чолпон-Aта /БЕЛТА - Агентство Анадолу/. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков передал Турции право проведения Всемирных игр кочевников. Об этом он заявил на торжественной церемонии открытия этногородка в урочище Кырчын во время ІІІ Всемирных игр кочевников.

"Город Чолпон-Ата стал центром заседания тюркских государств, тюркского мира. Мы обсудили многие вопросы сотрудничества и дружбы. Более ста средств массовой информации со всех концов света доводят до зрителей эти мероприятия, игры кочевников, их образ жизни и культуру. Мы в третий раз провели Игры кочевников и прославили их на весь мир. В целях дальнейшего развития философии кочевой цивилизации, мы передали право проведения игр Турции, благодарим народ Турции и президента Реджепа Тайипа Эрдогана за поддержку", - отметил Сооронбай Жээнбеков. Он также подчеркнул, что в Кыргызстане, сохранившем кочевое наследие и дух кочевников, сейчас проходят вызывающие гордость и радость события.

Церемония открытия этногородка началась с театрализованного представления "Золотой век кочевников", рассказывающего об истории и национальных традициях кыргызов.

Сооронбай Жээнбеков и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который также принял участие в мероприятии, ознакомились с этнокультурным городком Кырчын, где расположено юрточное поселение и установлено более 1 тыс. юрт, представляющих собой каждую область Кыргызстана.

III Всемирные игры кочевников проходят в кыргызстанском городе Чолпон-Ата Иссык-Кульской области 2-8 сентября. В соревнованиях принимают участие спортсмены примерно из 80 стран, которые состязаются в 37 видах этноспорта. Всего будет разыграно 594 медали: 174 золотые, 173 серебряные и 247 бронзовых.

Ход состязаний освещают сотни местных и зарубежных представителей СМИ.-0-

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