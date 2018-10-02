Лауреатами Нобелевской премии по физике стали Артур Ашкин, Жерар Муру и Донна Стрикленд

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нобелевская премия 2018 года по физике присуждена Артуру Ашкину, Жерару Муру и Донне Стрикленд, сообщается на официальном сайте премии.
Премия присуждена за новаторские изобретения в области лазерной физики.
В 2017 году Нобелевская премия по физике была присуждена ученым Райнеру Вайсу, Барри Баришу и Кипу Торну за обнаружение гравитационных волн детектором LIGO.
Нобелевская неделя началась 1 октября с оглашения лауреата в области медицины и физиологии. Завтра, 3 октября, будет назван обладатель премии по химии.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.452 BYN
|2.443 BYN
|2.452 BYN
|USD
|2.1157 BYN
|2.121 BYN
|2.125 BYN
|RUB
|3.2249 BYN
|3.236 BYN
|3.253 BYN