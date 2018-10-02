Лауреатами Нобелевской премии по физике стали Артур Ашкин, Жерар Муру и Донна Стрикленд

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нобелевская премия 2018 года по физике присуждена Артуру Ашкину, Жерару Муру и Донне Стрикленд, сообщается на официальном сайте премии.

Премия присуждена за новаторские изобретения в области лазерной физики.

В 2017 году Нобелевская премия по физике была присуждена ученым Райнеру Вайсу, Барри Баришу и Кипу Торну за обнаружение гравитационных волн детектором LIGO.

Нобелевская неделя началась 1 октября с оглашения лауреата в области медицины и физиологии. Завтра, 3 октября, будет назван обладатель премии по химии.-0-