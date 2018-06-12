Лавров назвал встречу глав МИД "нормандской четверки" в Берлине очень полезной

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Встреча глав МИД "нормандской четверки" в Берлине была очень полезной. Такое мнение высказал журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров, сообщают информагентства.

Вместе с тем, по словам Сергея Лаврова, участникам переговоров не удалось решить всех проблем, связанных с выполнением минских договоренностей по урегулированию внутриукраинского кризиса.

Встреча традиционно прошла в закрытом для прессы режиме. Ее участники обсудили ситуацию в сфере безопасности на Донбассе, обстановку под Петровским, Золотым, Станицей Луганской, скорейшее прекращение огня, разведение сторон и обмен пленными, подтвердили приверженность минским договоренностям.

Министры собрались в Берлине впервые с февраля прошлого года. Переговоры продолжались более четырех часов.-0-