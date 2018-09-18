Лебедев: разрыв договора с Россией больше ударит по украинцам, чем по россиянам

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прекращение действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией больше ударит по украинцам, чем по россиянам, заявил сегодня журналистам председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я тоже с сожалением услышал эту новость о прекращении действия договора между Украиной и Россией. Прочитал множество комментариев. Большинство сходятся во мнении, которое я разделяю, что разрыв договора с Россией больше ударит по гражданам Украины, чем по гражданам России. Это не выгодно ни России, ни Украине, ни другим странам Содружества. И мы в СНГ, и я как председатель Исполкома, с сожалением воспринимаем этот шаг. Но тем не менее мы надеемся на то, что Украина сохранит свое участие в Содружестве. Пока никаких уведомлений о выходе Украины из СНГ мы не получали и надеемся, что не получим", - сказал Сергей Лебедев.-0-