Легкомоторный самолет перевернулся при посадке на аэродроме в Красноярском крае

30 июня, Красноярск /БЕЛТА - ТАСС/. Легкомоторный двухместный самолет А-22 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и перевернулся при посадке на аэродроме Долгий Мост в Красноярском крае, в результате пострадал пилот. Об этом сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе Абанского района Красноярского края России.

"Самолет А-22 заходил на посадку, во время которой у него надломилась передняя стойка шасси, и он перевернулся на крышу. В салоне находился один пилот, у него рваная рана головы. Ему оказали медпомощь", - сказали в диспетчерской службе. Самолет был задействован в мониторинге лесопожарной обстановки.

Как пояснил начальник аэродрома Владимир Гаппель, собственником воздушного судна является ООО "Аэропром", с которым заключен контакт на осуществление работ по контролю за лесопожарной обстановкой. "Этот борт для нас новый, на аэродром он только прибыл и еще не успел произвести ни одного полета. Его собственник уведомил нас, что прибудет на место в понедельник", - уточнил начальник.

По его словам, командир воздушного судна направлен в Красноярск для прохождения медицинского обследования в связи с возможными последствиями травмы головы.

Аэродром работает в штатном режиме.-0-